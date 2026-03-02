الإثنين 2026-03-02 05:33 م

مجلس مفوضي إقليم البترا يواصل تنظيم اليوم المفتوح لتعزيز التواصل مع المواطنين

الوكيل الإخباري- يواصل مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي جهوده الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال تنظيم اليوم المفتوح الذي يعقد أسبوعيا.

وبحسب بيان للسلطة، يأتي تنظيم اليوم المفتوح، والذي يستقبل خلاله رئيس المجلس المهندس عدنان السواعير، أبناء المجتمع المحلي كل يوم اثنين، انطلاقا من إيمان السلطة بأهمية الشفافية وترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة مع المواطنين، بما يعزز الثقة المتبادلة ويسهم في تطوير العمل المؤسسي.


ويهدف اللقاء إلى الاستماع إلى مطالب المواطنين ومقترحاتهم، ومتابعتها بشكل مباشر مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ومعالجة التحديات المحلية بكفاءة ومسؤولية.


من جهة اخرى، بحثت مفوض التنمية المستدامة في السلطة، الدكتورة فاطمة الهلالات، مع وفد من منظمة "ميرسي كور" تنفيذ مشروع "طبيعة"، استنادا إلى اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين.


وخلال الاجتماع، تم استعراض مجالات التعاون وخطة العمل لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، بما يتوافق مع أولويات التنمية المستدامة في الإقليم.


وأكدت الهلالات، أهمية الشراكات مع المؤسسات الدولية في دعم جهود التنمية المحلية ورفع جاهزية المجتمعات لمواجهة التحديات المناخية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسهم في تطوير الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الجهات المعنية.


واطلعت الهلالات، على اختتام فعاليات تدريب اللجان المحلية على مهارات كسب التأييد في القضايا البيئية، ضمن مشروع "رفع مناعة واستجابة المجتمعات للتغيرات المناخية"، بدعم من "ميرسي كور"، والذي استمر 4 أيام بمشاركة نحو 15 متدربا ومتدربة من أبناء المجتمع المحلي، إلى جانب ممثلين عن القطاع الحكومي.


وركز التدريب على بناء قدرات المشاركين في مهارات المناصرة والتواصل الفعال، وتمكين اللجان من تبني القضايا البيئية ذات الأولوية والدفاع عنها بأساليب مؤسسية قائمة على الأدلة.


وتأتي هذه الورشة تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين السلطة و"ميرسي كور"، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز العمل البيئي المحلي ورفع جاهزية المجتمع للتعامل مع تحديات التغير المناخي، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعزز صمود المجتمع المحلي وقدرته على التكيف.

 
 


