مجلس مفوضي سلطة العقبة يقر منح وتجديد شهادات لممارسة النشاط الاقتصادي

وأكدت السلطة، أن القرار يأتي في إطار دعم بيئة الاستثمار وتنظيم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استمرارية عمل المنشآت الاقتصادية دون ترتيب أعباء مالية إضافية أو إلغاء شهادات التسجيل، مشيرة إلى أن العمل بهذا القرار يستمر لمدة عام واحد وينتهي في 31 كانون الأول 2026.
