مجلس مفوضي سلطة العقبة يقر منح وتجديد شهادات لممارسة النشاط الاقتصادي

الوكيل الإخباري- قرّر مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الموافقة على منح وتجديد الشهادات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي للمنشآت غير الحاصلة على الموافقات التنظيمية داخل المنطقة، لمدة عام واحد، وذلك شريطة تصويب المخالفات التنظيمية للمعاملات المقدّمة خلال هذه المدة.

