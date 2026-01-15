الخميس 2026-01-15 08:39 م

مجلس مفوضي سلطة العقبة يقر منح وتجديد شهادات لممارسة النشاط الاقتصادي

الوكيل الإخباري-   قرّر مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الموافقة على منح وتجديد الشهادات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي للمنشآت غير الحاصلة على الموافقات التنظيمية داخل المنطقة، لمدة عام واحد، وذلك شريطة تصويب المخالفات التنظيمية للمعاملات المقدّمة خلال هذه المدة.

وأكدت السلطة، أن القرار يأتي في إطار دعم بيئة الاستثمار وتنظيم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استمرارية عمل المنشآت الاقتصادية دون ترتيب أعباء مالية إضافية أو إلغاء شهادات التسجيل، مشيرة إلى أن العمل بهذا القرار يستمر لمدة عام واحد وينتهي في 31 كانون الأول 2026.

 
 


