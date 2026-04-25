السبت 2026-04-25 07:58 م

مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يوافق على ثاني إصدار من نوعه للقطاع الخاص من الصكوك الإسلامية

تحذير صادر عن هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
 
السبت، 25-04-2026 05:14 م

الوكيل الإخباري-   وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على ثاني إصدار من نوعه للقطاع الخاص للشريحة الأولى من صكوك المضاربة المقيدة القابلة للتداول في بورصة عمان لشركة بندار للتمويل الإسلامي بقيمة 10 ملايين دينار.

ويأتي القرار استمرارا لتحفيز سوق إصدارات الصكوك الإسلامية الذي يوفر خيارات تمويلية و استثمارية متنوعة، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، وضمن خطة الشركة لإصدارات متعددة على شرائح بإجمالي 100 مليون دينار أردني. 

 
 


