السبت 2025-12-27 07:54 م

مجلس نقابة الصحفيين يتابع ملف التسويات المالية

أرشيفية
السبت، 27-12-2025 07:02 م

الوكيل الإخباري-وافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في جلسته المنعقدة اليوم السبت، على المضي قدمًا بإعداد تسوية مالية شاملة مع صحيفة الدستور اليومية، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع إدارة الصحيفة، والتي أسفرت عن التوافق على تسوية حقوق النقابة المترتبة على الصحيفة، على أن يتم تسديدها على مدار عامين.

كما وافق المجلس على توصية لجنة التسويات المالية في النقابة، بالبدء بدراسة مقترح لتصنيف المؤسسات الإعلامية، وتحديدًا المواقع الإلكترونية، وفق أسس ومعايير يتم الاستناد إليها في المعاملات المالية المستقبلية، وبما لا يتعارض مع قانون النقابة وأنظمتها وتعريفاتها، وبما يمهّد لأي تعديلات تشريعية مستقبلية.

وأشاد المجلس بالمواقع الإلكترونية التي بادرت الى اتخاذ إجراءات التسديد والتسويات المالية مع النقابة، والتي تجاوز عددها أربعين موقعًا إلكترونيًا، حيث حثّ المجلس بقية المواقع الإلكترونية على المبادرة لإجراء التسويات اللازمة قبل نهاية المدة المحددة مع نهاية العام الحالي، تجنبًا لأي تبعات قانونية.


الى ذلك، اطلع المجلس على محاضر اجتماعات لجان النقابة، ومنها لجنة الحريات، ولجنة العضوية، واللجنة الاجتماعية، ووافق على عدد من التوصيات الواردة فيها.

 
 


