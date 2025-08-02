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مجلس نقابة الصحفيين يثمن دور هيئة الإعلام في حماية المهنة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
السبت، 02-08-2025 10:51 م

الوكيل الإخباري-    اطلع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماعه اليوم السبت، على محاضر اجتماعات اللجان المساندة، وهي لجنة فلسطين، ولجنة المرأة، ولجنة الحريات، ولجنة العضوية، واتخذ القرارات اللازمة بناءً على التوصيات المقدمة.

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وثمن المجلس دور هيئة الإعلام في دعم جهوده لتنظيم المهنة وحمايتها، وضبطها، مؤكدا أهمية استمرارية التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.


وناقش المجلس مسودة الخطة التنفيذية للجنة تنظيم المهنة، ومقترح اعتماد تعليمات ناظمة لعمل اللجنة، بما يعزز من إجراءات حماية المهنة، وضمان الانضباط المهني، مجددًا دعمه ومساندته لها في المهام التي تؤديها.


كما اطلع المجلس على محضر اللجنة الخاصة بعروض التأمين الصحي المقدمة من الشركات المتنافسة، منتظرا التقرير النهائي بعد استكمال اللقاءات مع تلك الشركات.

 
 
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