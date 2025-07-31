مجلس نقابة الصحفيين يستعرض إنجازاته في مرحلة التواصل وإعادة الترميم

الوكيل الإخباري- عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أمس الأربعاء، جلسة لاستعراض ملخص إنجازاته خلال المرحلة الأولى من عمله تحت عنوان "مرحلة التواصل وإعادة الترميم".

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وجاءت الجلسة في إطار تقييم الأداء وضمن نهج الشفافية والتوثيق الدوري، حيث عرض أعضاء المجلس أبرز ما أنجز خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على المستويات المؤسسية والمهنية والمالية والخدمية.



وأكد المجلس، أن هذه المرحلة شهدت خطوات جديدة لإعادة بناء العلاقة مع الجسم الصحفي، وتنظيم المهنة، وتحسين بيئة العمل النقابي.



وأشار إلى أن أبرز إنجازاته، تمثلت في ملف التأمين الصحي ليكون أكثر عدالة واستدامة، والوحدة القانونية، وصيانة مبنى النقابة، وتطوير الوضع المالي، والتواصل مع المؤسسات الرسمية، وكبار المسؤولين ووزراء وقيادات وهيئات وطنية، وزيارات ميدانية إلى مؤسسات إعلامية رئيسية.



كما قام المجلس بالتواصل مع مجلس النواب والأحزاب لإجراء حوار وطني وشراكات استراتيجية، وتعزيز للتواصل العربي، ودعم حقوق الصحفيين وتحسين ظروفهم المعيشية، وتوسيع المشاركة وتعزيز الفاعلية في لجان النقابة، وتنظيم وحماية المهنة من خلال التصدي لمنتحلي الصفة وتعزيز القوانين.