السبت 2026-03-28 10:41 م

مجلس نقابة الصحفيين يستنكر الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين
 
السبت، 28-03-2026 09:37 م

الوكيل الإخباري-   استنكر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال جلسة اليوم السبت، برئاسة الزميل طارق المومني، الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة الأردنية الهاشمية، ومحاولات بعض الجهات الإساءة إليها ورمزيتها ومكوناتها، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات مرفوضة ومدانة، وتمس بثوابت وطنية راسخة لا يمكن القبول بالتطاول عليها تحت أي ظرف.

وأشار المجلس إلى أن خطورة هذه التجاوزات تتضاعف في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، بما فيها الأردن، الذي يتعرض لاعتداءات على أراضيه من قبل إيران أو الوكلاء والمليشيات التابعة لها، إضافة إلى الحرب الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات المسؤولية في الخطاب الإعلامي، وتحصينه من أي إساءات أو محاولات للتشويه أو بث الفرقة والفتنة.


ودعا المجلس إلى وحدة الصف وتنحية الخلافات جانبا، لمواجهة الاستهداف الذي يتعرض له الأردن، والوقوف إلى جانبه وخلف جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يواصل الليل بالنهار لوقف التصعيد الحاصل حاليا، وحماية مصالح الوطن العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره.

 
 


