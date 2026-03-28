مجلس نقابة الصحفيين يستنكر الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة

الوكيل الإخباري- استنكر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال جلسة اليوم السبت، برئاسة الزميل طارق المومني، الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة الأردنية الهاشمية، ومحاولات بعض الجهات الإساءة إليها ورمزيتها ومكوناتها، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات مرفوضة ومدانة، وتمس بثوابت وطنية راسخة لا يمكن القبول بالتطاول عليها تحت أي ظرف.

وأشار المجلس إلى أن خطورة هذه التجاوزات تتضاعف في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، بما فيها الأردن، الذي يتعرض لاعتداءات على أراضيه من قبل إيران أو الوكلاء والمليشيات التابعة لها، إضافة إلى الحرب الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات المسؤولية في الخطاب الإعلامي، وتحصينه من أي إساءات أو محاولات للتشويه أو بث الفرقة والفتنة.