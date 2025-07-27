مجلس نقابة الصحفيين يعلن بدء دراسة جدوى لإنشاء شركة للدعاية والإعلان

09:52 م

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الوكيل الإخباري- قال نقيب الصحفيين الأردنيين، الزميل طارق المومني، إن إنشاء شركة للدعاية والإعلان يأتي في سياق خطة عمل النقابة التي سبق أن اعتمدها المجلس للأعوام 2025–2028، وهي من مبادرات ملف الاستثمار الذي يعتبره المجلس ركيزة أساسية وأولوية تتصدر جدول أعماله للمرحلة المقبلة، من أجل تغطية عجز صناديق النقابة، خصوصًا صندوق التعاون الاجتماعي. اضافة اعلان





وأضاف المومني أن لجنة ملف الاستثمار في النقابة، برئاسة نائب النقيب الزميل عوني الداوود، وعضوية الزملاء سامي الحربي وموفق كمال وخالد بني خالد، ستتابع الإجراءات المطلوبة مع الوحدة القانونية في النقابة، لتقديم تصور شامل للشركة المقترحة، ودراسة جدوى توضح غايات الشركة وعملها، وفقًا للأهداف المرجوة والمعايير التي تضمن نجاحها.



وأشار إلى أن قانون النقابة، سمح لمجلس النقابة في آخر تعديل له باتخاذ قرارات استثمارية من خلال صناديقها، وهو ما ستعمل عليه النقابة في الأيام المقبلة، وفقًا لما ورد في خطة عملها للسنوات الثلاث المقبلة.



وعن غايات الشركة، قال المومني: إن الهدف الأساسي هو الاستثمار، لخدمة النقابة ومن هم تحت مظلتها من مؤسسات إعلامية ورقية ومرئية ومسموعة وإلكترونية، ولخدمة الأعضاء من خلال إنشاء شركة تكون رافدًا تمويليًا لصناديق النقابة.



وأضاف أنه يمكن لهذه الشركة، بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية، أن تنظم الإعلانات وتكون جسرًا بين الجهات المُعلِنة والمؤسسات الإعلامية المنضوية تحت مظلة النقابة، بما يمكّن النقابة من الحصول على حقوقها من نسبة الإعلانات، وهي نسبة 1 بالمئة، وتوزيع الإعلانات على المؤسسات كافة، وفقًا للآليات المتبعة، وبالتنسيق مع جميع المؤسسات والجهات المعنية.



يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كافة بعد انتهاء اللجنة من الدراسات الاستثمارية والقانونية اللازمة، واعتمادها من قبل مجلس النقابة.