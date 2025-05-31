مجلس نقابة الصحفيين يُعيد تشكيل لجانه الدائمة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال اجتماعه اليوم السبت، تشكيل اللجان الدائمة للنقابة، على أن تخضع لمراجعة تقييمية دورية كل ثلاثة أشهر، وإعادة تشكيلها سنويًا، بهدف ضمان الفاعلية وتطوير الأداء النقابي.

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وأكد المجلس أن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار جهود تفعيل العمل النقابي، وتعزيز دورها في خدمة الزميلات والزملاء الصحفيين، والاستفادة من الخبرات المهنية داخل الهيئة العامة.