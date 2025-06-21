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مجلس نقابة الصحفيين يقرّ برنامج عمل للأعوام 2025-2028

مقر نقابة الصحفيين في مدينة عمّان
نقابة الصحفيين
 
السبت، 21-06-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-    أقرّ مجلس نقابة الصحفيين، خلال جلسته برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، برنامج عمل النقابة للأعوام 2025–2028، استنادًا إلى تقرير لجنة دراسة "واقع حال النقابة"، التي شكلها المجلس قبل نحو شهر.

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وأوضح المجلس، في بيان اليوم السبت، أن اللجنة ضمت كلًا من نائب النقيب عوني الداوود، وأمين السر سامي الحربي، وأمين الصندوق محمد الزيود، وعضو المجلس ختام الشوبكي، واستعرضت واقع النقابة المالي والإداري والتشريعي والتنظيمي حتى تاريخ 25 نيسان 2025، وخرجت بتوصيات تم اعتمادها كأساس لبرنامج العمل للسنوات الثلاث المقبلة.

 

وبين أن من أبرز محاور تقرير اللجنة ما يتعلق بالوضع المالي، من خلال استعراض تفصيلي للوضع المالي لصناديق النقابة من موجودات وذمم على المؤسسات الإعلامية، والالتزامات تجاه صناديق التعاون، والتأمين الصحي، والإسكان.

 
gnews

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