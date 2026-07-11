مجلس نقابة الصحفيين يقر تشكيل اللجان المساندة

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال جلسته الأسبوعية اليوم السبت، برئاسة النقيب طارق المومني، اعتماد تشكيل اللجان المساندة لمجلس النقابة، وهي لجنة المرأة بعضوية علاء البلاسمة وإيمان أبو قاعود وسمر حدادين ونوف الور ووفاء زيناتية.

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ولجنة المصورين بعضوية نادر الداوود ومحمد أبو كف ومحمود جبر وأشرف خميس وحسن التميمي وصلاح المكاوي وسامي الخشمان وأحمد عساف وشادي النسور.



واللجنة الرياضية بعضوية عوني فريج وحابس الجراح وشبلي الشطرات ويعقوب الحوساني وثائر الشيباني وخالد الخطاطبة ويوسف أبو حميد وأحمد شتيوي.



ولجنة المواقع الإلكترونية بعضوية أيمن جريد المجالي ومروة البحيري وماجد توبة وعدي الحنيطي وناديا العنانزة وإيمان المومني.



واللجنة الثقافية بعضوية فيصل بصبوص وصالح الخوالدة ومحمود الداوود ورمزي الغزاوي ومنير عتيق وياسين القيسي ومحمد الخصاونة وسهير الرسام.



واللجنة الاجتماعية بعضوية إسلام العمري وملاك الكوري وحارث عبد الفتاح ومشهور أبو عيد وعبد الرحمن البلاونة وخالد الزعبي وفيصل القرعان وحسن الحسني وماجد المعايطة.



ولجنة الحريات بعضوية سهم العبادي وماجد الخضري وجمال البواريد وليندا معايعة وفاتن الكوري ولما عبسه وريما عوض الله.