مجلس نقابة الصحفيين يقر تشكيل اللجان المساندة

ولجنة المصورين بعضوية نادر الداوود ومحمد أبو كف ومحمود جبر وأشرف خميس وحسن التميمي وصلاح المكاوي وسامي الخشمان وأحمد عساف وشادي النسور.
واللجنة الرياضية بعضوية عوني فريج وحابس الجراح وشبلي الشطرات ويعقوب الحوساني وثائر الشيباني وخالد الخطاطبة ويوسف أبو حميد وأحمد شتيوي.
ولجنة المواقع الإلكترونية بعضوية أيمن جريد المجالي ومروة البحيري وماجد توبة وعدي الحنيطي وناديا العنانزة وإيمان المومني.
واللجنة الثقافية بعضوية فيصل بصبوص وصالح الخوالدة ومحمود الداوود ورمزي الغزاوي ومنير عتيق وياسين القيسي ومحمد الخصاونة وسهير الرسام.
واللجنة الاجتماعية بعضوية إسلام العمري وملاك الكوري وحارث عبد الفتاح ومشهور أبو عيد وعبد الرحمن البلاونة وخالد الزعبي وفيصل القرعان وحسن الحسني وماجد المعايطة.
ولجنة الحريات بعضوية سهم العبادي وماجد الخضري وجمال البواريد وليندا معايعة وفاتن الكوري ولما عبسه وريما عوض الله.
ولجنة فلسطين بعضوية جمال عيادة وجمانة أبو حليمة ونواف الزرو ولينا عربيات وشادي الشخانبة وعماد النشاش ومحمود عبود.
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