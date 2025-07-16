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مجلس نقابة الصحفيين يلتقي عددًا من أعضاء الهيئة العامة في البترا

ب
جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 16-07-2025 10:15 م

الوكيل الإخباري- التقى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الأربعاء، في مدينة البترا، عدداً من الزملاء من الهيئة العامة في محافظة معان، ضمن برنامج المجلس للتواصل المباشر مع الصحفيين من أعضاء الهيئة العامة في المحافظات.

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وأكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أهمية استمرارية التواصل مع أعضاء الهيئة العامة في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن النقابة ماضية في تفعيل حضورها المهني والنقابي على امتداد الجغرافيا الأردنية.


وقدم عرضاً لخطة عمل النقابة للأعوام 2025 – 2028، مستعرضًا أبرز نشاطات المجلس منذ تسلمه المهام في 25 نيسان الماضي، بما في ذلك الخطوات المتخذة لمعالجة ظاهرة منتحلي الصفة الصحفية والإعلامية.


وعرض المومني خلال اللقاء قرار مجلس النقابة، بالموافقة على نقل مقر فرع الجنوب إلى مبنى جديد، ليوفر بيئة أكثر ملاءمة لتنفيذ خطط الفرع المقبلة، ويتيح مساحة أوسع للنشاطات المهنية والنقابية.


من جانبه، أشار نائب نقيب الصحفيين الزميل عوني الداوود إلى أن من ضمن خطة النقابة، إعداد سير ذاتية لأعضاء الهيئة العامة كافة، لتحديد الاختصاصات الفرعية لكل زميل وزميلة، ما يسهم في تنظيم العمل ويعزز التكامل والتشبيك في تغطية الشأن العام.


وشدد الداوود على أهمية التعاون بين الزميلات والزملاء في محافظات الجنوب لإعادة تفعيل الفرع بشكل كامل، ليكون حاضراً ومؤثراً ويحدث علامة فارقة في العمل النقابي والمجتمعي في الإقليم.


من جهتهم، طرح الزملاء عدداً من القضايا والمطالب المهنية، وفي مقدمتها قضية منتحلي الصفة الصحفية في المحافظة، مؤكدين ضرورة معالجتها ضمن إطار قانوني وتنظيمي يحفظ هيبة المهنة، ومثمنين نشاط المجلس الحالي منذ انتخابه.


بدورهم، أكد أعضاء المجلس التزامهم بالعمل بروح الفريق لخدمة الهيئة العامة، وتعزيز اللامركزية في العمل النقابي، والانفتاح على مقترحات الزملاء والزميلات في مختلف المحافظات.


وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لترجمة خطة النقابة إلى برامج واضحة، تشمل التدريب والحماية المهنية والرقمنة، وتوسيع قنوات التواصل بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل الصحفي في الأردن.

 
 
gnews

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أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يلتقي عددًا من أعضاء الهيئة العامة في البترا



 
 





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