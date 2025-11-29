مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، برئاسة نقيبه الزميل طارق المومني، في جلسته التي عقدها اليوم السبت، الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي مقدمتها المشاريع المقترحة على أرض الصحفيين في طبربور، وأرض النقابة في الزرقاء شارع 36.

اضافة اعلان