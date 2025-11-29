مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة

واستعرض المجلس نتائج الزيارتين اللتين قام بهما إلى صحيفتي الرأي والدستور الأسبوع الماضي، في إطار متابعة القضايا العالقة وتعزيز التعاون مع الصحف اليومية، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نقيب الصحفيين، وبمشاركة لجنة التسويات في النقابة، لمتابعة ملف الاستثمار ودراسة المشاريع المقترحة، إضافة إلى التفاوض لحسم قضية حقوق النقابة على الصحف والمواقع الإلكترونية والمؤسسات الإعلامية.
