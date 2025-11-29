السبت 2025-11-29 10:12 م

مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين
السبت، 29-11-2025 07:26 م

الوكيل الإخباري-    ناقش مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، برئاسة نقيبه الزميل طارق المومني، في جلسته التي عقدها اليوم السبت، الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي مقدمتها المشاريع المقترحة على أرض الصحفيين في طبربور، وأرض النقابة في الزرقاء شارع 36.

واستعرض المجلس نتائج الزيارتين اللتين قام بهما إلى صحيفتي الرأي والدستور الأسبوع الماضي، في إطار متابعة القضايا العالقة وتعزيز التعاون مع الصحف اليومية، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نقيب الصحفيين، وبمشاركة لجنة التسويات في النقابة، لمتابعة ملف الاستثمار ودراسة المشاريع المقترحة، إضافة إلى التفاوض لحسم قضية حقوق النقابة على الصحف والمواقع الإلكترونية والمؤسسات الإعلامية.

 
 


