السبت 2026-01-17 07:54 م

مجلس نقابة الصحفيين يناقش مشروع نظام الإعلام الرقمي وقضايا مهنية

السبت، 17-01-2026 05:33 م

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال جلسته التي عقدت اليوم السبت، مشروع نظام الإعلام الرقمي المنشور على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي، وذلك في إطار حرص النقابة على متابعة التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي.

كما بحث المجلس عدداً من القضايا التي تهم الزميلات والزملاء الصحفيين، والمتعلقة بشؤونهم المهنية إضافة إلى سبل تطوير بيئة العمل الصحفي.

 
 


