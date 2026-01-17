مجلس نقابة الصحفيين يناقش مشروع نظام الإعلام الرقمي وقضايا مهنية

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال جلسته التي عقدت اليوم السبت، مشروع نظام الإعلام الرقمي المنشور على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي، وذلك في إطار حرص النقابة على متابعة التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي.

