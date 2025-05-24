مجلس نقابة الصحفيين يوافق على جميع المتقدمين لعضوية اللجان المساندة

الوكيل الإخباري- وافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم السبت، على جميع المتقدمين لعضوية اللجان المساندة التابعة للنقابة، في إطار تفعيل العمل النقابي وتعزيز المشاركة المهنية للزملاء الصحفيين.

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ودعا المجلس أعضاء اللجان إلى الاجتماع خلال أسبوع لاختيار رئيس ومقرر لكل لجنة، مع تقديم خطة عمل تفصيلية توضح أهداف اللجنة وآليات تنفيذها، كما حدد المجلس تقييماً دورياً لأداء اللجان كل ثلاثة أشهر، لمتابعة الإنجاز وضمان جودة العمل النقابي.



كما وافق المجلس على إضافة الزميلين محمد الزيود والدكتور حسن المحاسنة إلى لجنة الجامعات والمدارس الخاصة.



وتضم لجنة الحريات الصحفية الزملاء: ليندا معايعة، وسهم العبادي، وجمال البواريد، والدكتور صلاح العبادي، وأحمد التميمي، وعهود محسن، والدكتور ماجد الخضري، ولما العبسة، وريما عوض الله، وفاتن الكوري.



وتضم لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع الزملاء: عماد النشاش، وأحمد النوافلة، وجمال عياد، وعبدالعزيز محمدين، ومحمد المعايطة، وعودة الجعافرة، وخليل زيادين.



وتضم اللجنة الاجتماعية الزملاء: علاء علان، وأحمد العياصرة، وأيمن المجالي، وإبراهيم أبو زينة، وفيصل القرعان، ونوفل أبو سبيتان.



وتضم اللجنة الثقافية الزملاء: رياض أبو زايدة، وياسر العلاوين، ومروة البحيري، وياسين القيسي، ومنير عتيق، ورمزي الغزوي، ومحمد الخصاونة، ومحمود الداوود، وسهير الروسان.



وتضم لجنة المرأة الزميلات: لانا الظاهر، ونوف الور، وكوثر صوالحة، ورغدة الخرابشة، ووفاء زيناتية، وسمر حدادين، ونادية عقل.