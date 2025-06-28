السبت 2025-06-28 09:15 م
 

مجلس نقابة الصحفيين يوافق على طلبات عضوية لجنتي فلسطين ومقاومة التطبيع

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
السبت، 28-06-2025 06:45 م
الوكيل الإخباري- وافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في جلسته التي عقدها، اليوم السبت، برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، على الطلبات المقدّمة لعضوية لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع.اضافة اعلان


واختار المجلس الزميل الدكتور عودة الجعافرة رئيسًا للجنة، وعضوية: نادية العنانزة، وجمال العياد، وحمزة مزهر، وسمير العدوي، ومحمد المعايطة، وخليل الزيادين، لافتًا إلى أنه سيختار في جلسته المقبلة رئيس وأعضاء اللجنة الاجتماعية.

كما أقر المجلس تشكيل لجنة فرع الشمال، برئاسة الدكتور زهير الطاهات، وعضوية الزميلين بسام السلمان، ومحمد البشتاوي.

ووافق المجلس على صرف نصف المساعدة المالية لثمانية من الزملاء ممن أمضوا 25 عامًا كأعضاء ممارسين، وفق كشف الدور المعتمد، وبقيمة إجمالية تبلغ 48 ألف دينار، بواقع 6 آلاف دينار لكل زميل، استنادًا إلى المادة (6/ب) من النظام المعدّل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لأعضاء النقابة، نظام رقم 132 لسنة 2018.

وأكد المجلس رفضه لإنهاء خدمات أي من الزميلات والزملاء الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشددًا على حرصه على استمرارية هذه المؤسسات والحفاظ على حقوق العاملين فيها.

كما بحث المجلس تصورًا للإعلان عن "جائزة الحسين للإبداع الصحفي".

وفي سياق آخر، هنأ المجلس جامعة اليرموك وكلية الإعلام بمناسبة صدور قرار مجلس التعليم العالي بالموافقة على استحداث برنامج دكتوراه الفلسفة في الإعلام.
 
gnews

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