مجلس نقابة الصحفيين يوصي بمراجعة تعليمات العضوية ومستجدات التسميات

الوكيل الإخباري- بحث مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الاثنين، تطوير آليات عمل الوحدة القانونية، بما يتناسب مع دورها في مختلف المجالات.

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وبحسب بيان للنقابة، راجع المجلس تعليمات لجنة العضوية، في إطار خطة العمل للأعوام 2025–2028، استنادا إلى إنجازاته خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا ضرورة تطويرها بما يواكب مستجدات العمل الصحفي والإعلامي في مختلف المؤسسات الإعلامية، لا سيما ما يتعلق بالعقود والمسميات الوظيفية.