مجلس هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني

الوكيل الإخباري- منح مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الخميس، شهادة الاعتماد وضمان الجودة في الطب البشري/ برنامج البكالوريوس- جامعة البوليتكنك - دولة فلسطين.

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وأقر المجلس، تسكين المؤهلات، بكالوريوس، التمريض، وإدارة الأعمال، الجغرافيا التطبيقية، واللغة العربية، والتسويق الرقمي، واقتصاديات المال والأعمال، والتمويل والمصارف، ونظم معلومات مالية ومصرفية، ومحاسبة، والمحاسبة وقانون الأعمال، ونظم المعلومات المحاسبية، وماجستير، صحة البالغين/ العناية الحثيثة، وصحة المجتمع، وإدارة الأعمال، وإدارة عامة، واقتصاديات المال والأعمال، والاقتصاد والتعاون الدولي، التمويل والمصارف، والمحاسبة، الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، ودكتوراه، اللغة العربية وآدابها، في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى التاسع) في جامعة آل البيت.



كما وأقر المجلس، تسكين المؤهلات، بكالوريوس، تكنولوجيا الطاقة البديلة، وهندسة الطاقة المستدامة، والهندسة الكهربائية/الحاسوب والاتصالات، والهندسة الكهربائية/ الأنظمة الذكية/اتصالات، والهندسة الكهربائية/القوى والتحكم، والهندسة المدنية والبنية التحتية، في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة الزيتونة الأردنية.



ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، الهندسة المدنية، وهندسة العمارة، والهندسة الصناعية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية/ اتصالات وحاسوب، والذكاء الاصطناعي في المحاسبة، في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.



وأقر المجلس، تسكين مؤهل، بكالوريوس، الهندسة الطبية الحيوية، في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في الجامعة الألمانية الأردنية.



ووافق المجلس، على الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم عالي، الخبير الضريبي؛ وبكالوريوس، المحاسبة، والتاريخ، والفلسفة، وماجستير، إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتاريخ، والفلسفة، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه، علم الاجتماع. في الجامعة الأردنية.



ووافق المجلس، على، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، علم الحاسوب، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، علم الحاسوب/الواقع الافتراضي والمعزز، في جامعة البترا .



وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، علم الحاسوب، وماجستير، الأمن السيبراني، وبكالوريوس، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، في جامعة إربد الأهلية .



كما وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الهندسة المدنية، وماجستير، الإدارة الهندسية، واللغة العربية وآدابها، في جامعة جرش.



ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الكيمياء، وإدارة الأعمال، والعلوم المالية والمصرفية، ونظم المعلومات الإدارية، والتسويق الرقمي، وبكالوريوس، وماجستير، المحاسبة، في جامعة الاسراء.



وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، ماجستير، الاعمال الذكية، وإدارة الاعمال، في جامعة الاسراء.