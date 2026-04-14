مجلس هيئة الاعتماد يمنح شهادات جودة ويقر استمرارية اعتماد تخصصات جامعية

الوكيل الإخباري- أقر مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، برئاسة رئيس المجلس الدكتور ظافر يوسف الصرايرة، منح تخصص (العلوم الطبية المخبرية/ برنامج البكالوريوس) شهادة الاعتماد الأردني لمدة ثلاث سنوات في جامعة عمان الأهلية.

ومنح المجلس، شهادة الاعتماد الأردني لمدة ثلاث سنوات لكل من تخصصات، بكالوريوس الصيدلة، والهندسة المدنية، والحقوق في جامعة عمان الأهلية، والتمريض في جامعة الإسراء، واستمرارية منح كلية التمريض في جامعة الزرقاء شهادة ضمان الجودة للسنة الأخيرة.



وقررت الهيئة تسكين مؤهل البصريات لدرجة البكالوريوس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ضمن المستوى السابع، فيما حظيت الجامعة الهاشمية بالموافقة على تسكين تخصصي تربية الطفولة المبكرة والتربية الخاصة لدرجتي البكالوريوس (المستوى السابع) والماجستير (المستوى التاسع).



كما شملت القرارات جامعة الطفيلة التقنية بتسكين مؤهلي الفيزياء الطبية والفيزياء التطبيقية لبرنامج البكالوريوس في المستوى السابع، في حين تم تسكين برنامج الماجستير في تخصص "القانون" بجامعة اربد الأهلية ضمن المستوى التاسع من الإطار الوطني.



وعلى صعيد الدراسات العليا، وافقت الهيئة لجامعة العلوم الإسلامية العالمية على تسكين مؤهل المصارف الإسلامية لبرنامجي الماجستير (المستوى التاسع) والدكتوراه (المستوى العاشر)، بالإضافة إلى تسكين مؤهل العلوم الطبية المخبرية لدرجة البكالوريوس في جامعة عمان العربية ضمن المستوى السابع.



ووافقت الهيئة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص تصنيع المستحضرات التجميلية والكيماوية، لدرجة البكالوريوس في جامعة الشرق الأوسط، وتخصصي علم البصريات والتكنولوجيا الحيوية الصيدلانية في جامعة عمان الأهلية.



كما شملت القرارات جامعة جدارا بالموافقة على استمرارية الاعتماد العام ورفع طاقتها الاستيعابية، إلى جانب ضمان استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات التسويق الرقمي، وتكنولوجيا معلومات الأعمال، والتكنولوجيا المالية لدرجة البكالوريوس، وتخصصي المختبرات الطبية والتمريض المشارك للدبلوم المتوسط في كليتها التقنية.



وعلى مستوى الكليات التقنية والجامعية، أقرت الهيئة استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص التمريض المشارك في كل من كلية الخوارزمي الجامعية التقنية وكلية الزرقاء التقنية، فيما تمت الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية العامة لكلية الزرقاء التقنية الخاصة، كما تقرر استمرارية اعتماد تخصص التقنيات اللوجستية وسلسلة الإمداد للبكالوريوس، وتخصص إدارة المشتريات وسلاسل التزويد للدبلوم المتوسط الدولي في كلية لومينوس الجامعية التقنية، بالإضافة إلى إقرار نتاجات التعلم لتخصص التسويق الإلكتروني، للدبلوم المتوسط.



وفي سياق التدريب والتعليم المهني، وافقت الهيئة على ترخيص مركز اليوبيل التربوي التابع لمؤسسة الملك الحسين، وشركة أكاديمية برنامج نيل للتدريب والتطوير، إلى جانب تجديد اعتماد برنامج حلاق شعر نسائي/ كوافيرة بمستوى الماهر، في أكاديمية سبأ وسليم للتدريب المهني.