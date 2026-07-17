مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت

الوكيل الإخباري- دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العدوان الإيراني الأخير على الأردن والبحرين وقطر والكويت.

اضافة اعلان



وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة الجمعة، أنها تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العدوان الإيراني الآثـم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة صباح الجمعة على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت، في انتهاك سافر للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار".



وجاء في البيان "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بكل حزم هذا العدوان الغاشم، الذي يندرج ضمن سلوك إيران العدائي المستمر ومساعيها المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين، فإنها تجدد تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة للمملكة الأردنية الهاشمية ولمملكة البحرين ولدولة قطر ولدولة الكويت وسائر الدول العربية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.



وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي تصدّت، صباح اليوم ، لثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها.



وأوضح المصدر أن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم.