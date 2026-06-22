مجمع اللغة العربية يتسلم الفهرس الشامل لمجموعة مخطوطات مكتبة آيا صوفيا

الوكيل الإخباري- تسلم مجمع اللغة العربية الأردني نسخة من "الفهرس الشامل لمجموعة مخطوطات مكتبة آيا صوفيا"، من مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ ليكون إضافة جديدة إلى مكتبة المجمع وزاداً قيماً للباحثين والمهتمين بالتراث العربي والإسلامي.

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ووفق بيان للمجمع اليوم الاثنين، تُعدّ مجموعة مخطوطات مكتبة آيا صوفيا من أندر مجموعات المخطوطات الإسلامية في العالم وأثمنها، وشاهداً حياً على عمق الثقافة الإسلامية وثراء معرفتها الحضارية.



ويحتوي الفهرس على أغنى المجامع الموجودة في مكتبة السليمانية، التي كتبت بعدة لغات، كالعربية والفارسية والعثمانية ولغات أخرى.



ويبلغ عدد بطاقات الفهرس 8797 بطاقة، تضمّنت توصيفًا دقيقًا لـ8640 بطاقة تعود إلى مكتبة آيا صوفيا، و125 بطاقة من وقف سعد الله الكتبي، و10 بطاقات لأصحاب خيرات آخرين، بينما ظلّ مصدر الوقف مجهولًا في 22 بطاقة، وتوزّعت هذه البطاقات على 4508 رسائل ضمن 925 مجموعة، و4289 مخطوطًا فرديًا، ليبلغ مجموعها الكامل 5214 مجلداً.



وتضمن الفهرس أهم وأكبر قدر من المعلومات المتاحة، وفق منهجية الفهرسة التي اعتمدتها مؤسسة الفرقان، والتي تشمل العديد من البيانات البيبليوغرافية والكوديكولوجية، كاسم المؤلف، ونوع الخط والورق والحبر، والزخارف الموجودة في المخطوطة، والقيود الموجودة فيها، كقيود التملك، والوقف، والإجازات، كما اقتبس من أولها وآخرها سطوراً؛ بالإضافة إلى توثيق ما أمكن توثيقه من المعلومات الواردة بالرجوع إلى المراجع المهمة.