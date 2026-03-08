الأحد 2026-03-08 04:58 م

مجمع اللغة العربية يتيح معجم "ألفاظ الحياة العامة في الأردن" على موقعه الإلكتروني

الأحد، 08-03-2026 04:07 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجمع اللغة العربية الأردني عن إتاحة معجم "ألفاظ الحياة العامة في الأردن"، عبر موقعه الإلكتروني، ليكون في متناول الباحثين والمهتمين باللغة العربية، وجمهور القرّاء.

ووفق بيان صحفي صادر عن المجمع اليوم الاحد، يأتي هذا المعجم ثمرة جهد علمي توثيقي، ويهدف إلى إبراز جانب من الثروة اللغوية المتصلة بالحياة العامة في الأردن.


وتمثل إتاحة هذا المعجم خطوة مهمة في الصناعة المعجمية العربية، تستمد أهميتها من المنهج الوثائقي التسجيلي المؤسس على السماع المباشر من بيئات اللغة الحية المستعملة في الأردن.


ودعا المجمع في بيانه، الباحثين والمهتمين إلى الاطلاع على المعجم والاستفادة منه عبر موقعه الإلكتروني.

 
 


