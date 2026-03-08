مجمع اللغة العربية يتيح معجم "ألفاظ الحياة العامة في الأردن" على موقعه الإلكتروني

الوكيل الإخباري- أعلن مجمع اللغة العربية الأردني عن إتاحة معجم "ألفاظ الحياة العامة في الأردن"، عبر موقعه الإلكتروني، ليكون في متناول الباحثين والمهتمين باللغة العربية، وجمهور القرّاء.

اضافة اعلان



ووفق بيان صحفي صادر عن المجمع اليوم الاحد، يأتي هذا المعجم ثمرة جهد علمي توثيقي، ويهدف إلى إبراز جانب من الثروة اللغوية المتصلة بالحياة العامة في الأردن.



وتمثل إتاحة هذا المعجم خطوة مهمة في الصناعة المعجمية العربية، تستمد أهميتها من المنهج الوثائقي التسجيلي المؤسس على السماع المباشر من بيئات اللغة الحية المستعملة في الأردن.