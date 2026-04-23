مجمع اللغة العربية يصدر العدد الـ 14 من نشرته الدورية "إطلالة مجمعية"

ووفق بيان صحفي للمجمع اليوم الخميس، اشتمل العدد الجديد على مواد غنية ومتنوعة، استهلت بكلمة لرئيس المجمع الدكتور محمد عدنان البخيت، تتبع فيها حال اللغة العربية منذ بواكير الحكم العربي الإسلامي وصولا إلى عصرنا الحالي، تلتها تغطية موسعة لاحتفالات المجمع باليوم العالمي للغة العربية ومؤتمره السنوي الذي ناقش حال العربية في قرون مضت بمشاركة نخبة من الباحثين العرب والأجانب.
وأضاء العدد على أحدث الإصدارات النوعية للمجمع، ومن أبرزها "معجم لسان العرب الاقتصادي" الصادر في 7 أجزاء، وكتاب "فتاوى ودقائق لغوية" الذي يعالج بأسلوب عصري جملة من القضايا والأخطاء الشائعة في الأوساط الإعلامية وفي الحياة اليومية.
وتضمن الإصدار أبوابا تثري ذائقة القارئ منها: "أخبار مجمعية"، و"في رحاب المجمع"، وزاوية "أنت تسأل والمجمع يجيب" التي تقدم حلولا لغوية دقيقة، إضافة إلى رصد لأبرز ما تداولته الصحافة المحلية حول نشاطات المجمع.
