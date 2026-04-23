مجمع اللغة العربية يصدر العدد الـ 14 من نشرته الدورية "إطلالة مجمعية"

الوكيل الإخباري- أعلن مجمع اللغة العربية الأردني عن صدور العدد الـ 14 من نشرته الإخبارية الفصلية "إطلالة مجمعية" ( 1447هـ / 2026)، التي توثق مسيرته الحافلة في خدمة لغة الضاد، وتعرض أبرز الفعاليات العلمية والثقافية التي شهدها مؤخرا.

اضافة اعلان



ووفق بيان صحفي للمجمع اليوم الخميس، اشتمل العدد الجديد على مواد غنية ومتنوعة، استهلت بكلمة لرئيس المجمع الدكتور محمد عدنان البخيت، تتبع فيها حال اللغة العربية منذ بواكير الحكم العربي الإسلامي وصولا إلى عصرنا الحالي، تلتها تغطية موسعة لاحتفالات المجمع باليوم العالمي للغة العربية ومؤتمره السنوي الذي ناقش حال العربية في قرون مضت بمشاركة نخبة من الباحثين العرب والأجانب.



وأضاء العدد على أحدث الإصدارات النوعية للمجمع، ومن أبرزها "معجم لسان العرب الاقتصادي" الصادر في 7 أجزاء، وكتاب "فتاوى ودقائق لغوية" الذي يعالج بأسلوب عصري جملة من القضايا والأخطاء الشائعة في الأوساط الإعلامية وفي الحياة اليومية.