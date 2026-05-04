مجمع اللغة العربية يصدر "دليل المصطلحات الحاسوبية العربية" لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في الفضاء الرقمي، أعلن مجمع اللغة العربية الأردني عن إصدار أحدث منشوراته بعنوان "دليل المصطلحات الحاسوبية العربية".

ويأتي هذا العمل ثمرة جهود علمية دقيقة للجنة اللغة العربية والتكنولوجيا في المجمع، التي تعنى بتتبع المصطلحات الجديدة في مجال تحليل اللغة العربية ومعالجتها الآلية، حيث جمعت اللجنة المصطلحات وقامت بترتيبها وتعريفها تعريفاً أولياً، ثم تولى عضو اللجنة جعفر نايف عبابنة تحريرها ومراجعتها النهائية.