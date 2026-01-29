مجمع اللغة العربية يصدر كتابا جديدا

الوكيل الإخباري- أصدر مجمع اللغة العربية حديثا، كتاب "قائمة بأسماء الأعلام والأقوام والشواهد التاريخية والملل والمصطلحات الوارد ذكرها في كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" للرحالة الجغرافي محمد بن أحمد المقدسي (375هـ / 985م) "، وقام بإعداد الكشاف وضبطه وتقديمه الدكتور حسين محمد القهواتي.

اضافة اعلان



ووفق بيان صحفي صدر عن المجمع، اليوم الخميس، يأتي هذا الإصدار ضمن مشروع المجمع الهادف إلى خدمة التراث العربي والإسلامي، وتيسير الإفادة من أمهات الكتب الجغرافية والتاريخية.



ويعد هذا العمل كشافا علميا شاملا لأسماء الأعلام والأقوام والبلدان والمواطن والمشاهد التاريخية التي ورد ذكرها في كتاب "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"، أحد أهم مصادر الجغرافيا الوصفية في التراث الإسلامي.



وبين معد الكشاف الدكتور القهواتي، في مقدمته، أن المقدسي دون في كتابه مشاهداته وملاحظاته في الأقاليم والبلدان التي زارها في أرجاء العالم الإسلامي، متناولا جوانب الحياة اليومية، واللغات واللهجات، والأديان والمذاهب، والملابس والعادات والطعام، وما يتميز به كل إقليم من خصائص.



ونظم هذا الكشاف أهم تلك المعلومات في قوائم مرتبة وفق حروف الهجاء، تشمل أسماء الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراء والوزراء وقادة الجيوش والعلماء والفقهاء والقضاة والأدباء والمحدثين والقراء وأئمة المساجد والمتصوفة والزهاد إضافة إلى التجار وأصحاب المهن والمشاهد التاريخية.