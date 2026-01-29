الخميس 2026-01-29 02:24 م

مجمع اللغة العربية يصدر كتابا جديدا

ي
أرشيفية
 
الخميس، 29-01-2026 11:47 ص

الوكيل الإخباري-  أصدر مجمع اللغة العربية حديثا، كتاب "قائمة بأسماء الأعلام والأقوام والشواهد التاريخية والملل والمصطلحات الوارد ذكرها في كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" للرحالة الجغرافي محمد بن أحمد المقدسي (375هـ / 985م) "، وقام بإعداد الكشاف وضبطه وتقديمه الدكتور حسين محمد القهواتي.

اضافة اعلان


ووفق بيان صحفي صدر عن المجمع، اليوم الخميس، يأتي هذا الإصدار ضمن مشروع المجمع الهادف إلى خدمة التراث العربي والإسلامي، وتيسير الإفادة من أمهات الكتب الجغرافية والتاريخية.


ويعد هذا العمل كشافا علميا شاملا لأسماء الأعلام والأقوام والبلدان والمواطن والمشاهد التاريخية التي ورد ذكرها في كتاب "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"، أحد أهم مصادر الجغرافيا الوصفية في التراث الإسلامي.


وبين معد الكشاف الدكتور القهواتي، في مقدمته، أن المقدسي دون في كتابه مشاهداته وملاحظاته في الأقاليم والبلدان التي زارها في أرجاء العالم الإسلامي، متناولا جوانب الحياة اليومية، واللغات واللهجات، والأديان والمذاهب، والملابس والعادات والطعام، وما يتميز به كل إقليم من خصائص.


ونظم هذا الكشاف أهم تلك المعلومات في قوائم مرتبة وفق حروف الهجاء، تشمل أسماء الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراء والوزراء وقادة الجيوش والعلماء والفقهاء والقضاة والأدباء والمحدثين والقراء وأئمة المساجد والمتصوفة والزهاد إضافة إلى التجار وأصحاب المهن والمشاهد التاريخية.


واكد مجمع اللغة العربية الأردني أن هذا الإصدار يأتي في إطار رسالته العلمية والثقافية الرامية إلى تحقيق التراث وخدمة الباحثين والدارسين، وإحياء المصادر العربية الأصيلة في مجالات الجغرافيا والتاريخ والحضارة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده

مطالب نيابية بتوضيح أسس توزيع طلبة الحادي عشر على الحقول الأكاديمية

شؤون برلمانية مطالب نيابية بتوضيح أسس توزيع طلبة الحادي عشر على الحقول الأكاديمية

ل

أخبار محلية نقابة تجار الألبسة تعلق على فرض ضريبة 16% على الطرود البريدية

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

أخبار محلية استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

ل

أسواق ومال الذهب يحقق رقما قياسيا.. الطلب العالمي يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق

الموز

طب وصحة الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة

ل

اقتصاد محلي إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير

ل

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يلتقي رئيس الجمهورية وقائد الجيش اللبناني



 






الأكثر مشاهدة