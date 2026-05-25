مجمع الملك الحسين للأعمال ينفذ عرض ألعاب نارية بالدرون بيوم الاستقلال

الإثنين، 25-05-2026 10:19 م

الوكيل الإخباري-   نفّذ مجمع الملك الحسين للأعمال، مساء الاثنين، عرضًا للألعاب النارية باستخدام الدرون، احتفاءً بعيد الاستقلال.

وبدأ العرض عند الساعة العاشرة مساءً، ضمن الفعاليات المقامة بهذه المناسبة الوطنية.


ويحيي الأردنيون، الاثنين، الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، في محطة وطنية تستحضر مسيرة الدولة منذ إعلان الاستقلال في 25 أيار 1946، حين وشّح جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول وثيقة استقلال المملكة، إيذانًا ببدء مرحلة بناء الدولة الأردنية الحديثة، التي واصل الأردنيون ترسيخ مؤسساتها وتعزيز منعتها تحت الراية الهاشمية.

 
 


