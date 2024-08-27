 
الثلاثاء 2024-08-27 06:40 م
 

 

مجموعات امنية في عبدون بعد الاشتباه بـ "كرتونة".. وكانت المفاجأة !

الامن العام
دورية نجدة
الثلاثاء، 27-08-2024 04:32 م

الوكيل الإخباري-   مجدي الباطية -   ورد بلاغ إلى غرفة العمليات ظهيرة اليوم حول الاشتباه بكرتونة موجودة بالطريق العام في منطقة عبدون .

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 ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تحركت المجموعات الأمنية إلى الموقع وبعد فحصها تبيّن أنها كرتونة فارغة لا يوجد بداخلها إلا بعض الأكياس فقط، واتخذت الإجراءات اللازمة.

 
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