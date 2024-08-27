مجموعات امنية في عبدون بعد الاشتباه بـ "كرتونة".. وكانت المفاجأة !

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تحركت المجموعات الأمنية إلى الموقع وبعد فحصها تبيّن أنها كرتونة فارغة لا يوجد بداخلها إلا بعض الأكياس فقط، واتخذت الإجراءات اللازمة.
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