مجموعات امنية في عبدون بعد الاشتباه بـ "كرتونة".. وكانت المفاجأة !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ورد بلاغ إلى غرفة العمليات ظهيرة اليوم حول الاشتباه بكرتونة موجودة بالطريق العام في منطقة عبدون .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تحركت المجموعات الأمنية إلى الموقع وبعد فحصها تبيّن أنها كرتونة فارغة لا يوجد بداخلها إلا بعض الأكياس فقط، واتخذت الإجراءات اللازمة.