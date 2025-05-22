الخميس 2025-05-22 10:44 م
 

مجموعة الراية الإعلامية تجدد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع "زين الأردن"

جانب من الاتفاقية
جانب من الاتفاقية
 
الخميس، 22-05-2025 10:20 م

الوكيل الإخباري-   جددت مجموعة الراية الإعلامية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة زين الأردن، والمستمرة منذ اثني عشر عاما.

ووقع الاتفاقية عن مجموعة الراية الإعلامية المقدم المهندس أحمد أبو زيد مدير الشؤون العسكرية في المجموعة، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.

وتضمنت الاتفاقية تجديد رعاية شركة زين الأردن لبرنامج “الوكيل” على راديو هلا، وبرنامج “Rise &Shine” على راديو “Bliss 104.3”.

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