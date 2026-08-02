مجموعة الراية الإعلامية تحتفل بذكرى انطلاقتها العاشرة

09:27 ص

الوكيل الإخباري- تحتفل مجموعة الراية الإعلامية، اليوم الجمعة، بالذكرى العاشرة لانطلاقتها، مواصلةً رسالتها الإعلامية بوصفها المظلة التي تضم: “راديو هلا”، و”هلا أخبار”، و”جيش إف إم”، وإذاعة “Bliss 104.3”. اضافة اعلان





ويحمل اسم المجموعة دلالات وطنية مستمدة من الراية الهاشمية التي سلّمها جلالة الملك عبدالله الثاني للقوات المسلحة الأردنية، تزامناً مع احتفالات المملكة بمئوية انطلاق الثورة العربية الكبرى؛ تأكيداً على الارتباط بالقيم الوطنية والإرث الهاشمي.



وتؤمن المجموعة بأن الإعلام الوطني الهادف يشكل ركيزة أساسية في الدفاع عن الوطن وخدمة المواطنين، من خلال تقديم إعلام مهني يقوم على نقل المعلومة الصادقة، ويعزز التواصل مع الجمهور، واضعاً المصلحة الوطنية العليا في مقدمة أولوياته.



وكانت إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قد أعلنت إطلاق اسم “مجموعة الراية الإعلامية” مطلع آب/أغسطس عام 2016، ضمن توجهها نحو التحديث والتطوير، والحفاظ على الهوية الأردنية ومرتكزاتها المستمدة من مبادئ الثورة العربية الكبرى.



وطوال مسيرتها الإعلامية، أسهمت “مجموعة الراية الإعلامية” في تعزيز دور الإعلام التنموي، ومكافحة الشائعات والمعلومات المضللة، وحرصت على ضم الكثير من الوجوه الإعلامية الوطنية، كما خرّجت العشرات من الكوادر الإعلامية المؤهلة ممن يعملون اليوم في كبرى وسائل الإعلام العربية والعالمية.



وتواصل المجموعة، منذ انطلاقتها، تطوير منصاتها الإعلامية وبرامجها، بما يعكس رسالتها في تقديم محتوى وطني ومهني، وخدمة المجتمع، وتعزيز الوعي بالقضايا الوطنية، إلى جانب إبراز إنجازات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، ومختلف مؤسسات الدولة.







