محادثات بين أميركا وروسيا والصين لبحث الحد من الأسلحة النووية

الوكيل الإخباري- قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة عقدت محادثات مع روسيا في جنيف الاثنين؛ وستجري مناقشات مع الصين الثلاثاء بهدف إبرام معاهدة محتملة متعددة الأطراف للحد من الأسلحة النووية.

