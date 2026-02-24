محادثات بين أميركا وروسيا والصين لبحث الحد من الأسلحة النووية

ودعت الولايات المتحدة إلى إبرام معاهدة جديدة وأوسع نطاقا للحد من التسلح تضم الصين وروسيا، بعد انتهاء الاتفاقية التي تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية الأميركية والروسية، والمعروفة باسم "نيو ستارت".
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الزعبي
-
"الفاروق الخيرية" تختتم مشروع تمكين الأيتام
-
تجارة إربد تطلق حملة "بدعمكم نستمر" لتأمين وجبات إفطار لغزة
-
عجلون: مطابخ إنتاجية تجمع بين التراث والريادة النسائية
-
رمضان في الكرك.. أجواء روحانية وعادات تعكس عمق التراث
-
إفطار خيري لـ 150 يتيما في مادبا
-
البحوث الزراعية يناقش مشاريع ابتكارية متخصصة
-
الأردن و18 دولة يدينون القرارات الإسرائيلية