الخميس 2026-05-21 05:18 م

محاضرة بعنوان "حين يلتقي الفن والأدب بفلسفة المنتسوري" في ثقافة عجلون

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
 
الخميس، 21-05-2026 04:59 م

الوكيل الإخباري-   أقامت مديرية ثقافة عجلون بالتعاون مع مركز شباب وشابات عنجرة محاضرة بعنوان "حين يلتقي الفن والأدب بفلسفة المنتسوري"، والتي هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية الفن والأدب في تنمية شخصية الطفل وتعزيز الإبداع والخيال لديه وفق أساليب تربوية حديثة مستوحاة من فلسفة المنتسوري.

اضافة اعلان


وتناولت المحاضرة عدة محاور مهمة، أبرزها دور الفن والأدب في نمو الطفل وتنمية مهاراته، وتقديم أفكار وأنشطة تطبيقية بأسلوب المنتسوري، إلى جانب تنمية الخيال والتعبير الحر لدى الأطفال، وطرح أفكار إبداعية لخلق بيئة تعليمية محفزة داخل المنزل.


وشهدت المحاضرة مشاركة مميزة من الأمهات والمعلمات والمهتمات بمجال الطفولة المبكرة، حيث تم تبادل الخبرات والنقاش حول أفضل الأساليب التربوية الحديثة التي تدعم الطفل نفسيًا وفكريًا وإبداعيًا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان: تمديد فترة استقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي

اختتام ورشة "واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية"

أخبار محلية اختتام ورشة "واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية"

علم الأردن

أخبار محلية بدعوة أردنية.. ندوة حول التأمين الصحي على هامش مؤتمر الصحة العالمية

وزارة الثقافة

أخبار محلية محاضرة بعنوان "حين يلتقي الفن والأدب بفلسفة المنتسوري" في ثقافة عجلون

ل

أخبار الشركات "المنتخب كلّه زين".. إهداء من زين - راعي الاتصالات الحصري للنشامى

ل

أخبار محلية المستقلة للانتخاب والمعهد القضائي الأردني يعقدان جلسة حوارية مشتركة

وزارة الشباب

أخبار محلية وزير الشباب يلتقي المشاركين في معسكر المهارات الكشفية في بيت شباب القادسية

وزارة الأوقاف

أخبار محلية تأمين 18 مسجداً بمستلزمات ومواد طبية أولية في قضاء صخرة



 
 






الأكثر مشاهدة

 