محاضرة بعنوان "حين يلتقي الفن والأدب بفلسفة المنتسوري" في ثقافة عجلون

الوكيل الإخباري- أقامت مديرية ثقافة عجلون بالتعاون مع مركز شباب وشابات عنجرة محاضرة بعنوان "حين يلتقي الفن والأدب بفلسفة المنتسوري"، والتي هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية الفن والأدب في تنمية شخصية الطفل وتعزيز الإبداع والخيال لديه وفق أساليب تربوية حديثة مستوحاة من فلسفة المنتسوري.

وتناولت المحاضرة عدة محاور مهمة، أبرزها دور الفن والأدب في نمو الطفل وتنمية مهاراته، وتقديم أفكار وأنشطة تطبيقية بأسلوب المنتسوري، إلى جانب تنمية الخيال والتعبير الحر لدى الأطفال، وطرح أفكار إبداعية لخلق بيئة تعليمية محفزة داخل المنزل.