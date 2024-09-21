 
السبت 2024-09-21 11:07 م
 
 

محاضرة تسلط الضوء على موسوعة عمان أيام زمان لمؤلفها العرموطي

محاضرة ألقاها المؤرخ عمر العرموطي
محاضرة ألقاها المؤرخ عمر العرموطي
السبت، 21-09-2024 09:33 م

الوكيل الإخباري-   سلطت محاضرة ألقاها المؤرخ عمر العرموطي، مساء اليوم السبت، في مقر اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، الضوء على تاريخ عمان، بعنوان: "موسوعة عمان أيام زمان".

اضافة اعلان


وتناول العرموطي، في بداية المحاضرة، التي أدارها الدكتور حسين السعودي، تاريخ عمان القديم (ربة عمون) منذ تأسيسها على يد العمانيين الذين اتخذوها عاصمة لهم عام 1200 قبل الميلاد، حتى 313 قبل الميلاد عندما احتلها بطليموس الثالث، واستبدل اسمها إلى فيلادلفيا، انتهاء بالفتح الإسلامي عام 14 هجري.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يلتقي المبعوث الاممي الخاص لسوريا

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : امطار وتنبيهات بخصوص طقس يوم الاحد

غزة

فلسطين نداء عاجل في غزة لتوفير وحدات دم

محاضرة ألقاها المؤرخ عمر العرموطي

أخبار محلية محاضرة تسلط الضوء على موسوعة عمان أيام زمان لمؤلفها العرموطي

غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية

عربي ودولي جرحى في غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية

كتائب القسام

فلسطين القسام: استهدفنا منزلين بداخلهما عدة جنود للاحتلال برفح

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين معاريف : نتنياهو يهدف لإرضاء الحريديم بتعيين ساعر بدلا من غالانت

جيش الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي جيش الاحتلال: دمرنا نحو 180 هدفا في لبنان



 


الأكثر مشاهدة