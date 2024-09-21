محاضرة تسلط الضوء على موسوعة عمان أيام زمان لمؤلفها العرموطي

وتناول العرموطي، في بداية المحاضرة، التي أدارها الدكتور حسين السعودي، تاريخ عمان القديم (ربة عمون) منذ تأسيسها على يد العمانيين الذين اتخذوها عاصمة لهم عام 1200 قبل الميلاد، حتى 313 قبل الميلاد عندما احتلها بطليموس الثالث، واستبدل اسمها إلى فيلادلفيا، انتهاء بالفتح الإسلامي عام 14 هجري.
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