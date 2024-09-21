محاضرة تسلط الضوء على موسوعة عمان أيام زمان لمؤلفها العرموطي

الوكيل الإخباري- سلطت محاضرة ألقاها المؤرخ عمر العرموطي، مساء اليوم السبت، في مقر اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، الضوء على تاريخ عمان، بعنوان: "موسوعة عمان أيام زمان".

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