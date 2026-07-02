محاضرة توعوية في أوقاف الأغوار الشمالية حول مخاطر المخدرات

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف الأغوار الشمالية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، محاضرة توعوية تناولت "مكافحة آفة المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

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وأكد النقيب معاذ العزام، خلال المحاضرة التي أقيمت في قاعة مسجد محمود البشير الغزاوي، أهمية تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة آفة المخدرات، مستعرضاً جهود مديرية الأمن العام في مكافحتها وآليات الوقاية منها، وانعكاساتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع لا سيما فئة الشباب، إضافة الى دور الوعي المجتمعي والقيم الدينية والوطنية في الوقاية من هذه الآفة.