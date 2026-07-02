محاضرة توعوية في أوقاف الأغوار الشمالية حول مخاطر المخدرات

وأكد النقيب معاذ العزام، خلال المحاضرة التي أقيمت في قاعة مسجد محمود البشير الغزاوي، أهمية تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة آفة المخدرات، مستعرضاً جهود مديرية الأمن العام في مكافحتها وآليات الوقاية منها، وانعكاساتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع لا سيما فئة الشباب، إضافة الى دور الوعي المجتمعي والقيم الدينية والوطنية في الوقاية من هذه الآفة.
وحضر المحاضرة عدد من موظفي مديرية أوقاف الأغوار الشمالية، وأعضاء لجنة الإشراف على المراكز الصيفية، إلى جانب طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في بلدية طبقة فحل.
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