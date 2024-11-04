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محاضرة توعوية في محافظة البلقاء حول ترشيد استهلاك المياه

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
الإثنين، 04-11-2024 11:46 ص

الوكيل الإخباري- نظّمت وزارة المياه والري/سلطة المياه محاضرة توعوية في محافظة البلقاء، استهدفت طلاب المدارس في منطقة السلط.

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وحسب بيان صحفي عن وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات ونشاطات وبرامج تنفذها وزارة المياه والري /سلطة المياه بالتوعية حول واقع الأردن المائي والتحديات التي يواجهها قطاع المياه وأهم المشاريع المائية وطرق ترشيد استهلاك المياه في مختلف محافظات المملكة.


وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة إن سلطة المياه تقوم بحملات توعية عديدة موجهة للقطاعات كافة سواء الشبابية أو النسائية التطوعية، وطلبة المدارس، مؤكدًا أهمية إشراك الطلبة والمعلمين في إيجاد حلول وتقديم أفكار جديدة ابتكارية حول نشر الوعي المائي والتعامل الأمثل مع المياه.

 

وفي نهاية المحاضرة تم توزيع المواد التوعوية المائية على الطلبة.

 
gnews

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