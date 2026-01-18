محاضرة حول الأمن والسلامة البيولوجية في المختبرات

وأوضح سمور في المحاضرة التي أدارها عضو الاتحاد محمد الطنبور أن الحرب البيولوجية تستخدم الميكروبات والسموم كوسائل تؤثر على البشر والبيئة، مستعرضًا أبرز السلالات المستخدمة مع التركيز على خصائصها وأعراضها.
