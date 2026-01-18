محاضرة حول الأمن والسلامة البيولوجية في المختبرات

الوكيل الإخباري- قدم عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين وباحث علم الأحياء الدقيقة الدكتور محمود سمور محاضرة في مقر الاتحاد بعنوان "السلالات الميكروبية في الحرب البيولوجية والأمن والسلامة البيولوجية في المختبرات".

اضافة اعلان