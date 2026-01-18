الأحد 2026-01-18 07:45 م

محاضرة حول الأمن والسلامة البيولوجية في المختبرات

الوكيل الإخباري-   قدم عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين وباحث علم الأحياء الدقيقة الدكتور محمود سمور محاضرة في مقر الاتحاد بعنوان "السلالات الميكروبية في الحرب البيولوجية والأمن والسلامة البيولوجية في المختبرات".

وأوضح سمور في المحاضرة التي أدارها عضو الاتحاد محمد الطنبور أن الحرب البيولوجية تستخدم الميكروبات والسموم كوسائل تؤثر على البشر والبيئة، مستعرضًا أبرز السلالات المستخدمة مع التركيز على خصائصها وأعراضها.

 
 


