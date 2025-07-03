محاضرة عن الأبعاد الديموغرافية للأمن الوطني

وجاءت هذه المحاضرة ضمن برنامج دورة "القيادة العليا"، التي تستضيف نخبة من كبار ضباط مديرية الأمن العام، إلى جانب ضباط من دول شقيقة، وموظفين من مؤسسات حكومية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود المجلس الهادفة إلى رفع مستوى الوعي العام بالتغيرات الديموغرافية الراهنة والمستقبلية في الأردن، وانعكاساتها على مختلف القطاعات، بما في ذلك الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب سبل الاستجابة للتحديات المرتبطة بها.
ويجسد هذا التعاون الرؤية الملكية السامية، التي تؤكد أهمية التواصل والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان هام من الترخيص لسكان الزرقاء واربد
-
ورشة علمية بمستشفى الملك المؤسس عن الحصبة والحصبة الألمانية
-
واتساب وأرقام تبليغ.. مدير الغذاء والدواء يوجه لحماية غذاء الأردنيين!
-
التربية تبدأ باستقبال طلبات "التعليم الإضافي" إلكترونيًا
-
ضبط صهريج مخالف يعتدي على خط مياه رئيسي في الحلابات
-
17 إصابة بتصادم بين باصين في خريبة السوق الخميس
-
طلبة "التوجيهي" يواصلون الخميس أداء امتحاناتهم
-
انطلاق فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي تحت شعار "عالم خارج النص"