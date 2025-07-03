محاضرة عن الأبعاد الديموغرافية للأمن الوطني

الوكيل الإخباري- قدم أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، يوم أمس الأربعاء، محاضرة في أكاديمية الشرطة الملكية، تناولت عناصر الحالة الديموغرافية في الأردن، وأوجه ارتباطها بالأبعاد الشاملة للأمن الوطني.

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وجاءت هذه المحاضرة ضمن برنامج دورة "القيادة العليا"، التي تستضيف نخبة من كبار ضباط مديرية الأمن العام، إلى جانب ضباط من دول شقيقة، وموظفين من مؤسسات حكومية.



وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود المجلس الهادفة إلى رفع مستوى الوعي العام بالتغيرات الديموغرافية الراهنة والمستقبلية في الأردن، وانعكاساتها على مختلف القطاعات، بما في ذلك الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب سبل الاستجابة للتحديات المرتبطة بها.