محاضرة في إربد الأهلية حول الصحة البيئية

الوكيل الإخباري- نظّمت كلية العلوم التربوية في جامعة إربد الأهلية، بالتعاون مع قسم التربية المهنية، اليوم السبت، محاضرة علمية توعوية حول الصحة البيئية.

