محاضرة في إربد الأهلية حول الصحة البيئية

وتناول الدكتور محمد السيوف بحضور عميد الكلية الدكتور فكري دويري وطلبة واكاديميين، أبرز القضايا المرتبطة بالصحة البيئية، و تأثيرات التلوث والعادات البيئية الخاطئة على الصحة العامة، مؤكدا أهمية تبني الممارسات الصحية السليمة التي تسهم في حماية البيئة وتعزيز جودة الحياة.
