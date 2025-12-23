محاضرة في الجامعة الأردنية حول الأمن الوطني في ظل التحديات المعاصرة

وتناول آمر الكلية مفهوم الأمن الوطني بوصفه حالةً من الاستقرار الشامل التي تحفظ سيادة الدولة وأمن المجتمع والمواطن، واستدامة التنمية، من خلال منظومة متكاملة من السياسات والتدابير الرامية إلى حماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية، وصون استقلالها ومؤسساتها.
وأكد آمر كلية الدفاع الوطني أن التوازن بين الأمن والحرية يشكل الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة، مشيرًا إلى أن الأمن يحمي الحرية، والحرية المسؤولة تعزز الأمن، وهو مبدأ كفله الدستور الأردني.
وبيّن أن تمكين الشباب فكريًا ومعرفيًا يمثل ضرورةً أمنيةً واستراتيجية، باعتبارهم عنصرًا محوريًا في منظومة الأمن الوطني وخط الدفاع الأول عند توافر الوعي والانتماء، مبينًا دورهم في تعزيز الأمن من خلال الالتزام بالقانون، والانتماء الإيجابي للوطن، والمشاركة المجتمعية، والعمل التطوعي، والاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، ومواجهة الفكر المتطرف.
وفي ختام المحاضرة، دار نقاش موسّع، أجاب خلاله المحاضر عن أسئلة واستفسارات الطلبة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الوسطية تطلق خدمة إصدار براءة الذمة المالية إلكترونيًا
-
احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة
-
مذكرة تفاهم بين جامعة عجلون الوطنية والمركز الوطني للأمن السيبراني
-
"صحة إربد" تطلق وحدة متنقلة لفحص العمال
-
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
-
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
-
أمين عام "الأوقاف" يلتقي مقدّمي أفكار إبداعية
-
تحذير حكومي شديد اللهجة لمرتكبي هذا الفعل