محاضرة في الجامعة الأردنية حول الأمن الوطني في ظل التحديات المعاصرة

الوكيل الإخباري- ألقى آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، محاضرة في الجامعة الأردنية بعنوان: "الأمن الوطني الأردني في ظل التحديات المعاصرة"، ضمن مساق العلوم العسكرية، بحضور مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية، ورئيس دائرة التعليم الجامعي، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة. اضافة اعلان





وتناول آمر الكلية مفهوم الأمن الوطني بوصفه حالةً من الاستقرار الشامل التي تحفظ سيادة الدولة وأمن المجتمع والمواطن، واستدامة التنمية، من خلال منظومة متكاملة من السياسات والتدابير الرامية إلى حماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية، وصون استقلالها ومؤسساتها.



وأكد آمر كلية الدفاع الوطني أن التوازن بين الأمن والحرية يشكل الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة، مشيرًا إلى أن الأمن يحمي الحرية، والحرية المسؤولة تعزز الأمن، وهو مبدأ كفله الدستور الأردني.



وبيّن أن تمكين الشباب فكريًا ومعرفيًا يمثل ضرورةً أمنيةً واستراتيجية، باعتبارهم عنصرًا محوريًا في منظومة الأمن الوطني وخط الدفاع الأول عند توافر الوعي والانتماء، مبينًا دورهم في تعزيز الأمن من خلال الالتزام بالقانون، والانتماء الإيجابي للوطن، والمشاركة المجتمعية، والعمل التطوعي، والاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، ومواجهة الفكر المتطرف.



وفي ختام المحاضرة، دار نقاش موسّع، أجاب خلاله المحاضر عن أسئلة واستفسارات الطلبة.

