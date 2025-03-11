محاضرة في الجامعة الهاشمية بعنوان "أسرار وفتاوى رمضان"

الوكيل الإخباري- نظمت الجامعة الهاشمية محاضرة بعنوان "أسرار وفتاوى رمضان" بحضور مفتي محافظة الزرقاء فضيلة الشيخ هشام ناصير، وعميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة، وعدد من الأكاديميين والطلبة.

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وأشار ناصير، إلى فضائل الصيام والقيام وصالح الأعمال خلال شهر رمضان المبارك، مبينا أن للصيام فوائد كثيرة وحكما عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها أخلاقيا، ونبذ الشرك والبطر والبخل، وتعويدها على الأخلاق الكريمة والصبر.