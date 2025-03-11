محاضرة في الجامعة الهاشمية بعنوان "أسرار وفتاوى رمضان"

وأشار ناصير، إلى فضائل الصيام والقيام وصالح الأعمال خلال شهر رمضان المبارك، مبينا أن للصيام فوائد كثيرة وحكما عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها أخلاقيا، ونبذ الشرك والبطر والبخل، وتعويدها على الأخلاق الكريمة والصبر.
وأكد أن على المسلم واجب العلم والإحاطة بالأحكام الشرعية للصيام من خلال التوجه إلى دائرة الإفتاء العام والاستفسار عن الأحكام الشرعية، أو من خلال الاطلاع على الدراسات والوثائق المتعلقة بالصيام التي تنتجها دائرة الإفتاء العام والمتاحة للعموم.
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