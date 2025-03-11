 
الثلاثاء 2025-03-11 10:17 م
 

محاضرة في جرش حول فضائل الأخلاق وبر الوالدين

جرش
جرش
 
الثلاثاء، 11-03-2025 09:26 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية شباب جرش، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان: "فضائل الأخلاق وبر الوالدين"، بحضور مدير الشباب عبد الإله المشاقبة، ومشاركة 100 شاب من مختلف المراكز الشبابية.

اضافة اعلان


وأكد رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية الأوقاف أحمد فريحات، أهمية التحلي بالأخلاق الفاضلة، لا سيما في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة الاجتهاد في أداء العبادات، وحسن التعامل مع الناس، وتعزيز روح التعاون والتكاتف المجتمعي، إضافة إلى تقديم العون والمساعدة للمحتاجين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اربد

فلسطين متصرف لواء الوسطية: جولات ميدانية مستمرة لضمان سلامة المواد الغذائية في رمضان

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

هيئة البث: إسرائيل تقترح الإفراج عن 10 أسرى أحياء باليوم الأول والبقية آخر يوم

فلسطين هيئة البث: إسرائيل تقترح الإفراج عن 10 أسرى أحياء باليوم الأول والبقية آخر يوم

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1292) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة, كما تم التعامل مع (94) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(27) حادث إ

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين حماس: بدء جولة مفاوضات جديدة في الدوحة

جرش

أخبار محلية محاضرة في جرش حول فضائل الأخلاق وبر الوالدين

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي الرئيس الإيراني لترامب: لن أتفاوض معك تحت التهديد

نقلت صحيفة معاريف عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير قوله منتقدا حكومة نتنياهو "مرة أخرى تثبت الحكومة ضعفها في لبنان كما هو الحال في غزة".

فلسطين بن غفير: مرة أخرى تثبت الحكومة ضعفها بلبنان كما هو الحال في غزة



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة