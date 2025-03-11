محاضرة في جرش حول فضائل الأخلاق وبر الوالدين

وأكد رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية الأوقاف أحمد فريحات، أهمية التحلي بالأخلاق الفاضلة، لا سيما في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة الاجتهاد في أداء العبادات، وحسن التعامل مع الناس، وتعزيز روح التعاون والتكاتف المجتمعي، إضافة إلى تقديم العون والمساعدة للمحتاجين.
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