محاضرة في جرش حول فضائل الأخلاق وبر الوالدين

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب جرش، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان: "فضائل الأخلاق وبر الوالدين"، بحضور مدير الشباب عبد الإله المشاقبة، ومشاركة 100 شاب من مختلف المراكز الشبابية.

اضافة اعلان