محاضرة في هيئة النزاهة حول الذكاء الاصطناعي لطلبة ماجستير "الحوكمة"

الوكيل الإخباري- نظّمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع الجامعة الأردنية، محاضرة لطلبة ماجستير "الحوكمة ومكافحة الفساد" بكلية الحقوق في الجامعة الأردنية.

اضافة اعلان



وبحسب بيان الهيئة اليوم الأربعاء، هدفت المحاضرة إلى التعريف بدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.



وأكد رئيس مجلس هيئة النزاهة الدكتور مهند حجازي، خلال لقائه الطلبة في افتتاح المحاضرة التي عُقدت في مقر الهيئة بحضور عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور باسم ملحم، أهمية إدراج مساق الرقمنة ومكافحة الفساد ضمن برنامج "الماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد" في تعزيز الجاهزية المهنية للطلبة والخريجين، من خلال التعرّف على أفضل الممارسات العالمية والاطلاع على أحدث التطبيقات التكنولوجيّة في هذا المجال، مما يُسهم في تأهيل كوادر متخصّصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، مزودة بأحدث المعارف العلمية والتطبيقية.



من جانبه أعرب الدكتور ملحم عن شكره وتقديره للهيئة على التعاون المستمر مع الجامعة، مؤكداً أن هذا التعاون يجسّد الشراكة الحقيقية بين الهيئة والمؤسسات الجامعية.



وأشار إلى أن برنامج ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد الذي أطلقته الهيئة والجامعة الأردنية، نجح نجاحا متميزا نظريا وتطبيقيا، لافتا إلى التطوير المستمر على البرنامج بما يضمن تخريج طلبة يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة لدعم جهود ثقافة النزاهة والمساءلة في المجتمع.



وقدّم مدير مديرية الدعم الرقمي في الهيئة ينال المجالي، خلال المحاضرة، شرحا حول مفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته، وأهميته في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أهمية التحوّل الرقمي ودور التكنولوجيا والأدوات والأنظمة الرقمية التي تستخدمها الهيئة في ترسيخ معايير النزاهة الوطنية والالتزام بتطبيقها، كما استعرض أبرز مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.



شهد المحاضرة من جانب الهيئة مديرة وحدة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة سهير الديك، ومدرسو مساق (الرقمنة ومكافحة الفساد)، الدكتور عاصم الجدوع، والدكتور مهند أبو مراد، والدكتور كمال العساف، والدكتورة أسماء العجارمة.