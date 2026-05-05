محاضرة لسمو الأمير الحسن بن طلال في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سموه، اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "رؤية استشرافية في عالم متعدد الممرات والانعكاسات على الأمن الإنساني"، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي.
وتناول سموه خلال المحاضرة مسا
وأكد سمو الأمير أهمية توفر بيانات وإحصاءات دقيقة وموثقة تمكّن صناع القرار من معالجة قضايا الفقر والحرمان من خلال مشاريع إنتاجية ذات أثر ملموس، مبيناً أن التفكير المتكامل يبدأ من الرقم، وأن إنشاء قواعد بيانات رقمية يشكل أساساً لأي مسح تنموي شامل، وأن معيار نجاح المشاريع لا يُقاس بحجمها أو كلفتها، بل بقدرتها على توفير فرص العمل وتعزيز منظومة الإنتاج والتنمية المحلية.
ولفت سموه إلى أن الأردن من الدول التي سعت إلى تحسين الحوكمة والتعامل المباشر مع القضايا الإنسانية، مشدداً على ضرورة التكامل والشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقة، وصون النظام البيئي.
وفي ختام المحاضرة، دار نقاش موسع، أجاب خلاله سموه على أسئلة واستفسارات الحضور من الدارسين والدارسات.
