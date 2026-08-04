محاضرة متخصصة تناقش الذكاء الاصطناعي وأتمتة الدولة

الوكيل الإخباري- نظمت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، مساء امس، محاضرة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي وأتمتة الدولة ومستقبل الاقتصاد الرقمي.

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وتناولت المحاضرة التي قدمها الخبير والمستشار الاستراتيجي في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتور رامي شاهين الرؤية الاستراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات على مستوى الدولة، ودوره في إعادة تصميم الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.