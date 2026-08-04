محاضرة متخصصة تناقش الذكاء الاصطناعي وأتمتة الدولة

وتناولت المحاضرة التي قدمها الخبير والمستشار الاستراتيجي في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتور رامي شاهين الرؤية الاستراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات على مستوى الدولة، ودوره في إعادة تصميم الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح أحد أهم الممكنات الاستراتيجية لرفع كفاءة المؤسسات، وتقليل الهدر التشغيلي، وخفض تجاوز التكاليف في المشروعات والعمليات الحكومية، وتسريع اتخاذ القرار، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
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