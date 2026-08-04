الثلاثاء 2026-08-04 01:26 م

محاضرة متخصصة تناقش الذكاء الاصطناعي وأتمتة الدولة

محاضرة متخصصة تناقش الذكاء الاصطناعي وأتمتة الدولة
محاضرة متخصصة تناقش الذكاء الاصطناعي وأتمتة الدولة
 
الثلاثاء، 04-08-2026 11:26 ص

الوكيل الإخباري-   نظمت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، مساء امس، محاضرة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي وأتمتة الدولة ومستقبل الاقتصاد الرقمي.

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وتناولت المحاضرة التي قدمها الخبير والمستشار الاستراتيجي في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتور رامي شاهين الرؤية الاستراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات على مستوى الدولة، ودوره في إعادة تصميم الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


واكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح أحد أهم الممكنات الاستراتيجية لرفع كفاءة المؤسسات، وتقليل الهدر التشغيلي، وخفض تجاوز التكاليف في المشروعات والعمليات الحكومية، وتسريع اتخاذ القرار، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

 
 


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