محافظة إربد تعلن تسيير حافلات مجانية لنقل المشجعين إلى جرش لمؤازرة النشامى

08:29 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت محافظة إربد تسيير حافلات لنقل المواطنين مجاناً من مدينة إربد إلى مدينة جرش، لتمكينهم من متابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم (النشامى) الختامية أمام منتخب الأرجنتين، ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستعرض عبر شاشات عملاقة في مسارح مدينة جرش الأثرية. اضافة اعلان





وقالت المحافظة، في بيان لها، إن الحافلات ستنطلق عند الساعة الثالثة والنصف صباح الأحد من مجمع سفريات عمّان (دوار جت)، مشيرة إلى توفير العدد الكافي من الحافلات لضمان نقل المشاركين بسهولة ويسر، بالإضافة إلى إمكانية تأمين حافلات إلى أي منطقة أخرى داخل المحافظة في حال تجمع عدد كافٍ من المواطنين، داعية إلى التنسيق لتلك الغاية من خلال رقم الهاتف (0796077400).



وأضافت أن المباراة ستعرض على شاشات عملاقة في مسارح مدينة جرش الأثرية، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لمتابعة اللقاء وتشجيع المنتخب الوطني في أجواء جماهيرية ووطنية.



وأكدت المحافظة أن المشاركة في الفعالية متاحة مجاناً لجميع المواطنين ذهاباً وإياباً، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المنتخب الوطني، وتعزيز قيم المؤازرة والانتماء الوطني، والترويج للمواقع الأثرية والسياحية الأردنية.



وكانت العديد من بلديات محافظة إربد قد أعلنت عن تسيير حافلات من مناطقها لنقل المشجعين إلى مدينة جرش الأثرية؛ لتشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني.





