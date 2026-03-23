محافظة الأنبار: إمكانية تصدير النفط عبر الأردن وسوريا بواقع 200 ألف برميل يوميا

الوكيل الإخباري- أعلنت محافظة الأنبار غربي العراق، أن منافذها الحدودية جاهزة لتصدير نحو 200 ألف برميل نفط يوميًا، عبر السيارات الحوضية مع خطي العقبة مع الأردن وبانياس مع سوريا.

وقال الناطق بإسم محافظة الأنبار مؤيد الدليمي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن منافذ محافظة الأنبار الواقعة بمحاذاة الحدود مع الأردن وسوريا والسعودية، تعتبر من المنافذ الآمنه، وعلى استعداد لتصدير النفط ومعالجة الأزمة الاقتصادية في ظل إغلاق مضيق هرمز، وهي جاهزة لتصدير النفط بواقع (100-200) ألف برميل يوميا عبر السيارات الحوضية، مشيرا إلى أن هذه المنافذ ستكون معززة لخط كركوك – جيهان مع تركيا.