محافظة الأنبار: إمكانية تصدير النفط عبر الأردن وسوريا بواقع 200 ألف برميل يوميا

وقال الناطق بإسم محافظة الأنبار مؤيد الدليمي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن منافذ محافظة الأنبار الواقعة بمحاذاة الحدود مع الأردن وسوريا والسعودية، تعتبر من المنافذ الآمنه، وعلى استعداد لتصدير النفط ومعالجة الأزمة الاقتصادية في ظل إغلاق مضيق هرمز، وهي جاهزة لتصدير النفط بواقع (100-200) ألف برميل يوميا عبر السيارات الحوضية، مشيرا إلى أن هذه المنافذ ستكون معززة لخط كركوك – جيهان مع تركيا.
وأضاف أن الخط النفطي العراقي مع الأردن، الذي يَمتد من (البصرة-حديثة-عقبة)، والخط النفطي مع سوريا (كركوك-بانياس)، لهما دور مهم في تعزيز الاقتصاد العراقي ومعالجة الأزمة الاقتصادية المتمثلة بإغلاق مضيق هرمز، في حال تم تفعيل هذه الخطوط.
