محافظة الزرقاء تحتفل بيوم العلم الأردني

وأقيم الاحتفال في ضاحية الأميرة سلمى برعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وحضور نواب المحافظة، ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية، والحكام الإداريين، إلى جانب حضور لافت من الفاعليات المجتمعية والشعبية.
وشهد الاحتفال رفع العلم الأردني عاليًا في سماء الزرقاء، في لحظة وطنية مؤثرة تزامنت مع معزوفات موسيقات القوات المسلحة الأردنية، فيما تخللت الاحتفال، مسيرة وطنية وفقرات شعرية جسدت معاني الفخر والاعتزاز براية الوطن، وسط أجواء احتفالية نابضة بالمحبة والانتماء.
وأكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، في كلمته، أن السادس عشر من نيسان يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الأردنيين، تجسد رمزية العلم بوصفه عنوان السيادة والاستقلال، وراية تختزن في ألوانها تاريخًا حافلاً بالمجد والعزة والكرامة.
