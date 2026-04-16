محافظة الزرقاء تحتفل بيوم العلم الأردني

الوكيل الإخباري- اكتست محافظة الزرقاء بألوان العلم الأردني، اليوم الخميس، احتفاء بيومه، وسط مشاركة رسمية وشعبية واسعة عكست عمق الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية.

اضافة اعلان



وأقيم الاحتفال في ضاحية الأميرة سلمى برعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وحضور نواب المحافظة، ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية، والحكام الإداريين، إلى جانب حضور لافت من الفاعليات المجتمعية والشعبية.



وشهد الاحتفال رفع العلم الأردني عاليًا في سماء الزرقاء، في لحظة وطنية مؤثرة تزامنت مع معزوفات موسيقات القوات المسلحة الأردنية، فيما تخللت الاحتفال، مسيرة وطنية وفقرات شعرية جسدت معاني الفخر والاعتزاز براية الوطن، وسط أجواء احتفالية نابضة بالمحبة والانتماء.