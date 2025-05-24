السبت 2025-05-24 01:29 ص
 

محافظة الطفيلة تحتفل بعيد الاستقلال

محافظة الطفيلة تحتفل بعيد الاستقلال
محافظة الطفيلة تحتفل بعيد الاستقلال
 
السبت، 24-05-2025 12:46 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت على ملعب المجمع الرياضي في منطقة صويميع بالطفيلة مساء اليوم الجمعة، فعاليات برنامج الاحتفال بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، بحضور جمع من أبناء المحافظة ومديري الدوائر الرسمية ورؤساء البلديات وفعاليات مجتمعية وشبابية ونسائية.

اضافة اعلان


ويتضمن البرنامج الاحتفالي الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، ،فعاليات وطنية متنوعة لجميع أفراد العائلة، إذ يشمل فقرات للأطفال، من ألعاب ترفيهية، ورسم على الوجوه، وهدايا، إلى جانب فقرات غنائية وطنية، وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية، ومسابقات ثقافية، إضافة إلى بازار لبيع منتجات محلية وحرف يدوية متنوعة.

 

وتفاعل الجمهور مع الفعاليات المتنوعة، التي قدمتها فرقة جبال الطفيلة والفنان يزن الشرع إلى جانب عروض مسرحية واخرى للأطفال، وسط أجواء من الفرح والبهجة، حيث تنظم هذه الفعاليات، أيام الخميس والجمعة والسبت بمناسبة عيد الاستقلال.

 
gnews

أحدث الأخبار

الزرقاء تتزين فرحًا بعيد الاستقلال الـ79

أخبار محلية الزرقاء تتزين فرحًا بعيد الاستقلال الـ79

محافظة الطفيلة تحتفل بعيد الاستقلال

أخبار محلية محافظة الطفيلة تحتفل بعيد الاستقلال

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: استعادة 390 جنديًا ومدنيًا من أسرى الحرب مع كييف

عجلون تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل جماهيري ومسيرات وطنية

أخبار محلية عجلون تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل جماهيري ومسيرات وطنية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

بلدية إربد تنهي تزيين معالم المدينة وطرقها احتفاءً بعيد الاستقلال

أخبار محلية بلدية إربد تنهي تزيين معالم المدينة وطرقها احتفاءً بعيد الاستقلال

الأمم المتحدة

فلسطين يانغ يطالب بانجاح المؤتمر الدولي للسلام بشأن فلسطين الشهر القادم

العاصمة عمان - صورة علوية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات



 
 





الأكثر مشاهدة