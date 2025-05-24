محافظة الطفيلة تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- انطلقت على ملعب المجمع الرياضي في منطقة صويميع بالطفيلة مساء اليوم الجمعة، فعاليات برنامج الاحتفال بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، بحضور جمع من أبناء المحافظة ومديري الدوائر الرسمية ورؤساء البلديات وفعاليات مجتمعية وشبابية ونسائية.

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ويتضمن البرنامج الاحتفالي الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، ،فعاليات وطنية متنوعة لجميع أفراد العائلة، إذ يشمل فقرات للأطفال، من ألعاب ترفيهية، ورسم على الوجوه، وهدايا، إلى جانب فقرات غنائية وطنية، وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية، ومسابقات ثقافية، إضافة إلى بازار لبيع منتجات محلية وحرف يدوية متنوعة.