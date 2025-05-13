الثلاثاء 2025-05-13 06:45 م
 

محافظة : الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المدارس المتميزة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 13-05-2025 05:44 م

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، مدرسة حي الضباط الثانوية المختلطة في قصبة المفرق، التي أُنشئت بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

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وأكد محافظة، خلال حفل الافتتاح، أن المدرسة الجديدة توفّر بيئة تعليمية آمنة ومثالية، وكادراً تعليمياً متميزاً، ما يسهم في تعزيز تحصيل الطلبة العلمي في جميع المراحل الدراسية.


وأعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني على دعمهما في إنشاء مثل هذه المدارس النموذجية، التي تعكس الشراكة الفاعلة بين الوزارة والجهات الدولية المانحة.


وقال إن بناء المدارس عملية مستمرة لا تتوقف، وإن الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المدارس المتميزة في المستقبل.


وبيّن أن الوزارة تمتلك مئات المدارس المتميزة، نُفّذت من خلال موازنة الوزارة أو مجالس المحافظات، أو بدعم من الجهات المانحة، كبنك الإعمار الألماني، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منح مقدّمة من السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت.


وتقع المدرسة على مساحة 7 آلاف متر مربع، وتتكوّن من ثلاثة طوابق، وتضم 30 شعبة، يدرس فيها 814 طالباً وطالبة.


وحضر حفل الافتتاح محافظ المفرق فراس أبو الغنم، ورئيس مجلس المحافظة خليل شديفات، وسفير الاتحاد الأوروبي في عمّان، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، ومدير الشرطة العميد عوض اللبابدة، ومدير تربية لواء قصبة المفرق أيوب المشاقبة.

 
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