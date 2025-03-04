محافظة: ترشيح (4000) طالب جديد للحصول على قروض بدل مستنكفين

وتجدر الإشارة إلى أن شمول هذا العدد الإضافي بالقروض سيرفع عدد الطلبة الإجمالي الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض داخلية للعام الجامعي الحالي 2024-2025 من (53132) إلى (57132)، كما سترتفع نسبة الطلبة الحاصلين على منح وقروض داخلية من (70)% إلى (75)% من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين بطلبات وانطبقت عليهم شروط الاستفادة.
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