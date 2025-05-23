محافظة جرش تحتفل بعيد الاستقلال في ساحة المدرج الجنوبي

وأكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أن ذكرى الاستقلال هو الموعد الثابت مع الوطن كما نراه دومًا أردن العزة والعزم مجددين العهد والوعد على مواصلة مسيرة العطاء والبناء مستمدين العزيمة من جلالة الملك عبد الله الثاني.
واشار إلى أن عيد الاستقلال محطة وطنية متجددة نستلهم منها قيم العطاء والانتماء والاعتزاز بالمكتسبات التي تحققت في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، مبينًا أن هذا اليوم الخالد يمثل رمزًا للفخر والاعتزاز بتاريخ الأردن المجيد ومحطة مضيئة نستذكر فيها التضحيات الجليلة التي قدمها الآباء والأجداد لبناء دولة الاستقلال والكرامة.
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