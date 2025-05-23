محافظة جرش تحتفل بعيد الاستقلال في ساحة المدرج الجنوبي

الوكيل الإخباري- احتفلت محافظة جرش مساء اليوم في ساحة المدرج الجنوبي بمناسبة عيد الاستقلال بمشاركة فعاليات رسميه وشعبيه .

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وأكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أن ذكرى الاستقلال هو الموعد الثابت مع الوطن كما نراه دومًا أردن العزة والعزم مجددين العهد والوعد على مواصلة مسيرة العطاء والبناء مستمدين العزيمة من جلالة الملك عبد الله الثاني.