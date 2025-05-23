الجمعة 2025-05-23 11:26 م
 

محافظة جرش تحتفل بعيد الاستقلال في ساحة المدرج الجنوبي

محافظة جرش تحتفل بعيد الاستقلال في ساحة المدرج الجنوبي
محافظة جرش تحتفل بعيد الاستقلال في ساحة المدرج الجنوبي
 
الجمعة، 23-05-2025 10:22 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت محافظة جرش مساء اليوم في ساحة المدرج الجنوبي بمناسبة عيد الاستقلال بمشاركة فعاليات رسميه وشعبيه .

اضافة اعلان


وأكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أن ذكرى الاستقلال هو الموعد الثابت مع الوطن كما نراه دومًا أردن العزة والعزم مجددين العهد والوعد على مواصلة مسيرة العطاء والبناء مستمدين العزيمة من جلالة الملك عبد الله الثاني.


واشار إلى أن عيد الاستقلال محطة وطنية متجددة نستلهم منها قيم العطاء والانتماء والاعتزاز بالمكتسبات التي تحققت في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، مبينًا أن هذا اليوم الخالد يمثل رمزًا للفخر والاعتزاز بتاريخ الأردن المجيد ومحطة مضيئة نستذكر فيها التضحيات الجليلة التي قدمها الآباء والأجداد لبناء دولة الاستقلال والكرامة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة

فلسطين يانغ يطالب بانجاح المؤتمر الدولي للسلام بشأن فلسطين الشهر القادم

العاصمة عمان - صورة علوية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يترأس أول اجتماع للجنة التقنيات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

هجوم بسكين في محطة هامبورغ المركزية

عربي ودولي هجوم بسكين في محطة هامبورغ المركزية يؤدي لإصابة 12 شخصًا

محافظة جرش تحتفل بعيد الاستقلال في ساحة المدرج الجنوبي

أخبار محلية محافظة جرش تحتفل بعيد الاستقلال في ساحة المدرج الجنوبي

المفرق تحتفل بعيد الاستقلال الـ79

أخبار محلية المفرق تحتفل بعيد الاستقلال الـ79

عيد الأضحى

عربي ودولي متى موعد عيد الأضحى ؟

محافظة البلقاء تحتفل بعيد الاستقلال الـ79

أخبار محلية محافظة البلقاء تحتفل بعيد الاستقلال الـ79



 
 





الأكثر مشاهدة